Ющенко критически оценивает отношение Кабмина к охране природы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критически оценивает отношение правительства к природоохранной политике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время всеукраинского совещания по вопросам развития природно-заповедного дела в Украине, которое проходит в с. Гаёвка Шацкого района Волынской области.

В.ЮЩЕНКО назвал очевидным то, что сегодня большой проблемой является выделение средств на эту сферу. «Финансирование заповедного дела в последние три года сокращается. По моему мнению, это большая вина, прежде всего правительства, что политика, которая во всем мире пропагандируется и имеет новых сторонников, в Украине осуществляется с противоположным подходом», - констатировал Президент. «Такое отношение к природоохранной деятельности является недопустимым», - считает он.

В то же время В.ЮЩЕНКО положительно оценил усилия министра охраны окружающей среды, однако добавил, что необходимо обеспечить адекватное отношение правительства к предложениям министерства.

Глава государства высказался за необходимость обеспечения улучшения бюджетного финансирования этой сферы, ведь, по его словам, сегодня львиная доля средств на содержание заповедников идет на оплату труда. «Нам нужно сегодня сформировать общий план действий и лучше использовать средства, которые направляются на это дело», - убежден Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что во всем мире широко распространена практика поиска на потребности природно-заповедного дела альтернативных источников средств. Речь идет о зарабатывании собственных средств, в первую очередь, за счет развития экологического туризма. «Нам нужно делать все, чтобы мы получили адекватное развитие туризма», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он призвал участников совещания быть более активными в деле популяризации природно-заповедных объектов, привлечения для их развития негосударственных средств. Глава государства отметил, что внимательно следит за популяризацией природных заповедников в разных областях Украины. Он выразил неудовлетворение ситуацией, которая существует с социальной рекламой этих объектов. Президент напомнил, что в развитых странах большой бизнес обязательно занимается проектами, связанными с природоохранной деятельностью. Особенно это касается предприятий, которые так или иначе пользуются соответствующими природными ресурсами. «Нам нужно сформировать тот круг людей, которые ответственны перед краем, областью за содержание парков, заповедников и тому подобное. Нужно искать десятки способов мобилизации, привлечения альтернативных средств», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Обращаясь к главам областных государственных администраций, он подчеркнул, что они должны активно участвовать в развитии природных заповедников. Президент также поручил руководителям областей проработать вопрос подготовки информационно-просветительских программ для школьников и студентов.