Аграрии Херсонщины заготовили почти 82% сена

Аграрии Херсонской области уже заготовили 81,9% сена и 39% сенажа на корм.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, по состоянию на 9 июля т.г. уже собрано 210,66 тыс. т сена из запланированных 257,35 тыс. т, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Также заготовлено 15,5 тыс. т сенажа из 39,76 тыс. т плановых, что на 7,1% больше, чем на указанную дату прошлого года.