Ющенко: нужно расширить национальную экосеть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость расширения национальной экологической сети.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время совещания по вопросам развития природно-заповедного дела в Волынской области.

Президент отметил, что на сегодня показатель «заповедности» в Европе составляет 15%, а в Украине лишь 5%. В.ЮЩЕНКО обратил внимание на то, что в Винницкой и Донецкой областях этот показатель составляет лишь 1%. Президент напомнил, что в 2008 году поручил правительству и местной власти обеспечить подготовку материалов относительно создания новых национальных природных парков и заповедников. Указами Президента Украины предусмотрено создание 43 новых национальных природных парков, расширение территории 9 объектов природно-заповедного фонда.

«Не стоит вопрос, как защитить соответствующие массивы от людей. Вопрос стоит, как защитить их для людей, чтобы мы гордились своим краем», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО констатировал, что проекты создания значительной части парков «слабо продвигаются из-за препятствования Госкомлесхоза». В частности, приостановлено создание национальных природных парков «Большой бор» (Сумская область), «Днепровско-Тетеревский» (Киевская область), «Сиверско-Донецкий» (Луганская область), «Орильский» (Днепропетровская область), «Белобережье Святослава» (Николаевская область). Органы Госкомлесхоза мотивируют отказ в согласовании проектов создания НПП угрозой для существования соответствующих государственных лесоохотничьих хозяйств, недостаточным, по их мнению, уровнем изучения целесообразности создания парков, а также необходимостью полного материального возмещения за территории, которые передаются в постоянное пользование паркам.

«Какие ценности движут людьми, когда они проталкивают такое блокирование?» - спросил Президент. Он заявил, что ожидает от Госкомлесхоза отчета о данной ситуации.

«Я даю 2 месяца, чтобы эти вопросы больше не существовали», - предупредил Президент.

Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что до сих пор не узаконено расширение Карпатского биосферного заповедника. Обращаясь к представителям Госкомлесхоза и Закарпатской областной администрации, Президент выставил требование в ближайшие дни решить этот вопрос.

Президент также отметил, что в отдельных случаях имеем сопротивление созданию природных заповедников со стороны органов местного самоуправления. Он подчеркнул, что важно найти общую позицию по этой теме между местной исполнительной властью, Министерством охраны окружающей среды и органами местного самоуправления. «По моему мнению, препятствие есть одно - абсолютно формальное отношение», - сказал Президент. Он призвал участников совещания искать компромиссы. «Я отвожу 30 дней, чтобы вы поставили точки по тем вопросам, которые инициировались в том числе с вашей стороны... я не принимаю ответа, что у вас возникают проблемы по узакониванию решений, которые принимались в ряде министерств и ведомств», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что в 2009 году принято 4 Указа Президента Украины, которыми созданы национальные природные парки, он подчеркнул, что ожидает полного выполнения этих указов. «Председатели ОГА под персональный контроль и отчет берут сопровождение выполнения этих указов», - сказал он.

Раскритиковал В.ЮЩЕНКО и ситуацию с землеотводом под эти цели. «Вижу единственную причину промедления с решением земельных вопросов - это коррупция, корпоративные интересы - что-то мелкое, низкое, но не государственное. Нет понимания, что это - государственное дело», - сказал Президент.