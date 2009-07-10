Великобритания увеличила экспорт южноафриканских вин на 27%

Несмотря на сообщения о снижении спроса на вино в Великобритании, экспорт южноафриканских вин в эту страну вырос на 27% за год по апрель.

По данным организации «Вина Южной Африки», ЮАР - является сейчас девятым крупнейшим в мире производителем вина, 102 000 га виноградников составляют 3% мирового производства.

За год по апрель ЮАР экспортировала более 403,3 млн. литров вина по всему миру, включая развивающиеся рынки Дальнего Востока и Восточной Европы, таким образом, годовой рост составил 17%.

Тремя крупнейшими рынками для южноафриканских вин стали Великобритания, Швеция, которая импортировала 26% южноафриканских вин за год, и Германия, которая импортировала 12%, передает «Агро Перспектива».