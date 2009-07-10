Молдавия соберет зерновых в т.г. на 200 тыс. т меньше

По официальным данным, урожай зерновых в Молдавии будет на 200 тыс. тонн меньше, по сравнению с прошлым сельскохозяйственным годом, и составит 800 тыс. тонн.

Согласно сообщению Министерства сельского хозяйства и продовольствия, несмотря на засушливую весну и часть лета, страна сможет самостоятельно удовлетворить внутренний спрос на зерновые и продукты их переработки.

По экспертным оценкам, для этого потребуется 350 тыс. тонн зерна. Уборочная кампания идет по всей стране, общая площадь сельскохозяйственного клина составляет 535 тыс. га, передает «Агро Перспектива».