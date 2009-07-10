Беларусь во втором полугодии возобновит экспорт калийных удобрений

Беларусь во втором полугодии т.г. возобновит экспорт калийных удобрений. Об этом заявил первый вице-премьер Владимир Семашко на годовом собрании Конфедерации промышленников и предпринимателей.

"Мы ожидаем небольшой подъем в промышленности во втором полугодии. Директора промышленных предприятий отошли от шока, и понемногу началось движение вперед", - сказал первый вице-премьер.

По его словам, "Беларуськалий" в первом полугодии малыми темпами отгружал калийные удобрения, но при этом предприятие не остановилось, оно работало". Сейчас комбинат испытывает трудности с финансированием своих программ, выплатой заработной платы, налогов, платежей за энергоносители. У предприятия есть свободные средства, которые лежат на депозите, но оно нуждается в валюте. Ожидается, что во втором полугодии такая возможность будет. "Думаю, что Белорусская калийная компания принесет в наш бюджет 150-200 млн.долл.", - сказал В.Семашко.

Первый вице-премьер также обнадежил промышленников, что "во втором полугодии работать будет немного легче на основании того, что цена газа будет не 210,3 долл. за тыс. куб. м, как в І квартале, и не 157 долл., как во ІІ, а где-то 115 долл.".

Ожидается оживление и при реализации складских запасов готовой продукции. По словам В.Семашко, "кризис заставляет более активно работать и быстрее принимать решения", передает агентство БЕЛТА.