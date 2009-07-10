АМК пресек действия Винницкой областной хлебной госинспекции

Винницкое областное отделение Антимонопольного комитета Украины пресекло антиконкурентные действия Винницкой областной государственной хлебной инспекции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном отделении АМК.

Отделение установило, что хлебная инспекция приказала сертифицированным зерновым складам области зарезервировать 5% емкости склада под зерно, которое будет закуплено Аграрным фондом для формирования продовольственного резерва Украины. Такие действия привели к тому, что двум фермерским хозяйствам было отказано в переоформлении права собственности на зерно.

Поскольку ни одним нормативным актом не предусмотрено резервирование зерна до 5% зернового склада, а действующее законодательство гарантирует субъектам рынка зерна право свободно распоряжаться собственными ресурсами зерна, отделение применило санкции, а государственная инспекция признала и ликвидировала нарушение.