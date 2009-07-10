Конъюнктура рынка зерна улучшится в сентябре-октябре

Улучшение конъюнктуры рынка зерна в Украине может состояться в сентябре-октябре. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Эксперты УКАБ отмечают, что основным фактором снижения цен на зерновые культуры в Украине является безальтернативность реализации зерна производителями в условиях крайне ограниченного доступа к кредитным ресурсам и снижения объемов государственной поддержки. Дополнительными факторами ценового давления является ситуация на мировом рынке основных зерновых культур, насыщенность которого не снизится, по сравнению с прошлым маркетинговым годом (за исключением кукурузы), а также отрицательная коррекция цен на нефть.

"В таких условиях у большинства аграриев просто нет выбора - они вынуждены или останавливать сбор или продавать зерно по низким ценам", - отмечает руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА. По его словам, цены на рынке фуражных зерновых культур Украины уже побили своеобразный анти-рекорд прошлого года, опустившись ниже эквивалента 100 долл. за тонну.

В УКАБ отмечают, что улучшение конъюнктуры рынка возможно после окончания активной фазы уборочных работ, когда уменьшится потребность аграриев в оборотных средствах. Но даже такой относительно короткий период неблагоприятной конъюнктуры цен может вызвать резкое снижение доходов сельхозпроизводителей. "В отличие от предыдущего года, когда в большинстве сельхозпредприятий был запас прочности, - констатирует президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА, - сейчас любое недопоступление доходов довольно быстро сказываться на возможности аграриев финансировать дальнейшие работы, и это касается уже объемов проведения осенних полевых работ под урожай 2010".

Эксперты УКАБ считают, что в таких условиях необходимо максимально использовать ресурсы государственного воздействия, такие как активизация интервенционных и залоговых операций Аграрным фондом, а также льготное кредитование аграриев за счет средств стабилизационного фонда".

"В предыдущие годы бюджетная поддержка иногда выделялась 29-30 декабря, в расчете на то, что аграрии просто не успеют использовать указанные средства, - добавил В.ЛАПА. - Если такая "антикризисная" политика сохранится и в текущем году, рассчитывать на продолжение позитивной динамики в АПК не стоит". Финансирование, по его убеждению, необходимо осуществлять в период, когда оно наиболее необходимо экономике, добавляет эксперт.

Как сообщал УНИАН, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев обратилась к правительству с просьбой принять меры для стабилизации цен на зерно.