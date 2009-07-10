ТМ «Домашнє Свято» расширила ассортиментную линейку. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что Черкасская бисквитная фабрика «Світ Ласощів», входящая в группу компаний «ПетРус» начала производство сингл-бисквитов «Домашнє Свято» .

Новые бисквиты упакованы в удобную для потребителя упаковку – 50 грамм. В линейке 3 вкуса - с малиновой, клубничной начинками и с начинкой лесная ягода.

Запланированный объем производства нового продукта - 100 тыс. шт. в месяц.

Справка УНИАН.Группа компаний «ПетРус» - предприятие частной формы собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости.

Группа компаний «ПетРус» представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Златогор», «Водочка», «Статус», «Давний рецепт», «Графская», «Мир лакомств», «Домашнє свято», «Руслада», «Спелая», «SunMille», «Cliven», «Brelil» и др.

Ассортимент продуктов питания, представляемых ГК «ПЕТРУС», состоит из импортных ТМ и кондитерских изделий собственного производства. Продажу продукции осуществляют 50 дистрибьюторов и 35 VIP клиентов посредством более чем 100 тыс. торговых точек в Украине и за рубежом. Развитие в Киеве и Киевской области осуществляется через прямые продажи. Продукция кондитерских фабрик группы компаний «ПЕТРУС» экспортируется в семнадцать стран мира.

Также среди продуктов питания, представленных «ПЕТРУСом», импортные торговые марки; в частности, консервы SunMille, продукты быстрого приготовления Momental, Biokey, Invite, каши российской компании «Абаско».

Черкасская бисквитная фабрика «Світ ласощів» В Черкассах размещено основное производство продуктов питания ГК «ПЕТРУС». В 2000 году на базе местной бисквитной фабрики было создано ООО «Світ ласощів». С тех пор в развитие производства и дистрибуции ЧБФ инвестировано около 12 млн. евро, и сейчас «Світ ласощів» является лидером в Украине по объемам производства вафель, стабильно удерживает 2-е– 3-е места в сегменте печенья и рулетов. Ассортимент продукции представлен 180-ю наименованиями сладостей, из которых 70 % – оригинальные изделия, разработанные специалистами фабрики. На сегодняшний день производственные мощности позволяют изготовлять более 150 тонн кондитерских изделий в сутки. Продукция черкасских кондитеров представлена в России, Молдове, Азербайджане, Армении, Киргизии, Казахстане, странах Балтики, в Израиле, Канаде и США.

Контроль качества сырья и материалов, которые поступают на предприятие, изготовление полуфабрикатов на всех этапах производства и готовой продукции проводят специалисты контрольно-производственной лаборатории, специалисты отдела качества и производственно-технического отдела. На предприятии работают: физико-техническая лаборатория, бактериологическая и радиологическая лаборатория, производственные лаборатории цехов. Качество каждой партии готовой продукции подтверждается «Качественным удостоверением». Предприятие имеет сертификат ISO 9000-2001.