Реализация молока на Херсонщине выросла
14:19, 10 июля 2009Агро
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В первом полугодии на 0,9%
В Херсонской области реализация молока в первом полугодии 2009 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 0,9% - до 157,8 тыс. т.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
Реализация молока в июне текущего года, в сравнении с маем, сократилась на 7,2%.
Как сообщал УНИАН, в 2008 году реализация молока в первом полугодии, в сравнении с аналогичными показателями 2007 года, снизилась на 1,9%.
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