Реализация молока на Херсонщине выросла

В Херсонской области реализация молока в первом полугодии 2009 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 0,9% - до 157,8 тыс. т.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Реализация молока в июне текущего года, в сравнении с маем, сократилась на 7,2%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году реализация молока в первом полугодии, в сравнении с аналогичными показателями 2007 года, снизилась на 1,9%.