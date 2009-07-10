Аграрии убрали 67,3% озимого рапса

Аграрии Херсонской области убрали озимый рапс на 67,3% площадей - на 44,52 тыс. га. из 66,16 тыс. га посеянных.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации, по данным на 9 июля текущего года уже обмолочено 100% собранного рапса – 51,07 тыс. т. Средняя урожайность составляет 11,5 ц/га, что на 10,8% меньше, чем в 2008 году (12,9 ц/га).

Всего в текущем году херсонские аграрии посеяли озимого рапса на 28% меньше, чем в 2008 году (91,85 тыс. га).