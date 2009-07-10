На рынках Черниговщины выросли цены на сельхозпродукцию

На рынках Черниговской области цены на сельхозпродукцию в І полугодии выросли на 22%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Продукты животноводства подорожали на треть, а продукты растениеводства подешевели на 6%. Лук репчатый и морковь подешевели в 2,4 раза, по сравнению с ценами аналогичного периода 2008 г., цены на свежую капусту, свеклу, лук зеленый, подсолнечное масло, яблоки снизились на 17-47%.

Почти вдвое подорожали бобовые, в 1,7 раза – редиска, в 1,6 раза – семена подсолнуха и тыквы; на 23–46% – кабачки, цитрусовые, сушенные фрукты, сахар, на 4–20% – зерновые, огурцы свежие, чеснок, укроп, петрушка, картофель, клубника, орехи, помидоры свежие.

В 1,7 раза подорожало сало свиное, на 26-30% - телятина, свинина, говядина, птица.

Масло животное подорожало в 1,5 раза, молоко свежее на 16%, сметана на 4%. В то же время, подешевел сыр (творог) – на 4%. Выросли в цене яйца – на 18%.