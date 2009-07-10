В Херсонской области реализация скота и птицы сократилась

В Херсонской области реализация скота и птицы на забой (в живом весе) в первом полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 4,1% - до 34,9 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, реализация скота и птицы на забой (в живом весе) в июне текущего года по сравнению с маем увеличилась на 9,5%.

В 2008 году реализация скота и птицы в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2007 года возросла на 2,5%.