В Крыму площадь кормовых культур сократилась

В текущем году в Автономной Республике Крым посевы кормовых культур составили 57,5 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики в АРК, по сравнению с 2008 годом площадь посевов кормовых культур в Крыму сократилась на 8,7 тыс. га или 13,1%. В сельскохозяйственных предприятиях автономии кормовые посевы сократились на 7,9 тыс. га или на 14,9%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2009 г. во всех категориях хозяйств составила 896,3 тыс. га, что на 74,8 тыс. га (9,1%) больше, чем под урожай 2008 г. При этом посевы технических культур составили 94,1 тыс. га, что на 5,5 тыс. га меньше прошлогоднего.