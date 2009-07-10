Реализация яиц на Херсонщине упала

В Херсонской области реализация яиц в первом полугодии 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилась на 13,2% - до 215,6 млн. шт.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, реализация яиц в июне текущего года по сравнению с маем возросла на 11,2%.

В 2008 году реализация яиц в Херсонской области в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, выросла на 56,2%.