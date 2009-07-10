В Тернопольской области поголовье КРС уменьшилось

В Тернопольской области поголовье крупного рогатого скота в 1-м полугодии уменьшилось на 1,8% - до 245,5 тыс. голов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА, в собственности сельскохозяйственных предприятий, по состоянию на 1 июля, было 27,5 тыс. голов (-3,8%), у населения – 218 тыс. голов КРС (-1,6%). В частности, численность коров в 1-м полугодии уменьшилась на 7,1 тыс. голов (-2%) - до 127,5 тыс. голов.

“Закупочные цены на молоко и мясо являются низкими, потому у людей нет стимула разводить крупный рогатый скот. Скажем, у населения закупщики покупают литр молока за 1-1,2 грн. Вода дороже стоит. И из-за такой ситуации поголовье КРС и коров продолжает падать”, – сказал О.КОЛЯСА.

При этом он добавил, что с начала года в области поголовье КРС увеличилось на 40 тыс., коров – на 7 тыс., поскольку телята и телочки по большей части рождаются в апреле-июне.

Также О.КОЛЯСА сообщил, что поголовье свиней в 1-м полугодии в Тернопольской области уменьшилось на 2% - до 302,9 тыс. При этом в сельскохозяйственных предприятиях поголовье свиней увеличилось на 7% - до 74,4 тыс. голов, а у населения - уменьшилось на 4,6% - до 228,5 тыс. “В хозяйствах свиней придерживают, поскольку на лето упали закупочные цены с 18-19 грн./ кг до 16 грн. Они ожидают конца лета-начала осени, когда поднимутся цены, потому поголовье свиней у них выросло. Вместо этого, у населения количество свиней уменьшилось, поскольку весной поросята подорожали почти вдвое – с 300-350 грн. до 500-600 грн. И кто раньше брал на выращивание две свиньи, теперь взял одну”, – объяснил О.КОЛЯСА.