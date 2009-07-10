В Одесской области массовый мор рыбы

Массовый мор рыбы из-за нагревающихся днем до 25-27 градусов водоемов зафиксирован в южных районах Одесской области.

В частности, в Болградском районе сотрудники МЧС уже собрали 25 тонн погибшей рыбы, сообщила корреспонденту УНИАН главный специалист по связям с общественностью Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации Лидия ЯНКОВСКАЯ.

Больше всего всплывшей рыбы обнаружено в местном водохранилище «Банновка» - примерно 80% карпа и 15% белого амура. Ее направляют на утилизацию в специально отведенных местах.

По предварительным оценкам сотрудников районной санэпидемстанции, исследовавших пробы воды, ила и экземпляры рыбы, причина мора – «высокая температура воды и недостаток в ней кислорода».