Убрано почти 200 тыс. га ранних зерновых

В Днепропетровской области по состоянию на 10 июля ранние зерновые культуры убраны на площади 199,4 тыс. га из 911,8 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.

Намолочено 332,1 тыс. тонн озимой пшеницы при средней урожайности 28,7 ц/га. Озимого и ярового ячменя намолочено 231,6 тыс. тонн при урожайности 29,7 ц/га.

Также убрана треть площадей под горохом. С площади 3,3 тыс. га намолочено 5,7 тыс. тонн гороха при урожайности 17,3 ц/га.

На уборке ранних зерновых культур в Днепропетровской области задействовано 3,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, более 1,5 тыс. жаток, 16,4 тыс. тракторов.