Директор калиновского «Агромаша» сократил свою долю до 52,8%

Директор ОАО «Калиновское районное предприятие «Агромаш» Николай ВАСКИВНЮК сократил свою долю в уставном фонде предприятия до 52,8023%.

Согласно сообщению предприятия, доля Н.ВАСКИВНЮКА в УФ калиновского «Агромаша» сократилась в результате перерегистрации прав собственности, связанной с увеличением уставного фонда путем дополнительного выпуска акций.

При этом количество акций, которыми владеет директор предприятия, увеличилось на 148,41 тыс. штук - до 1 млн. 062 тыс. 298 простых именных акций номиналом 0,25 грн., что составляет 52,8023% от общего объема УФ «Агромаша».

Пакет акций, которым владеет второе физическое лицо, увеличился на 130 497 шт. простых именных акций и составляет 312 070 шт. простых именных акций, что составляет 15,5117% (УФ) ОАО, размер пакета акций третьего физлица остался неизменным – 172 205 шт. простых именных акций, но в связи с увеличением уставного капитала доля его составляет 8,5568%.

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года калиновский «Агромаш» выпустил дополнительно 680 000 шт. акций общей номинальной стоимостью 170 тыс. грн. Привлеченные от размещения средства будут направлены на увеличение объемов производства, ремонт основных средств, техническое переоснащение.

Справка УНИАН. ОАО "Калиновское районное предприятие "Агромаш" расположено в Калиновке Винницкой области и занимает площадь 4,06 га. Предприятие специализируется на ремонте узлов и агрегатов тракторов типа Т-150, переоборудовании тракторов Т-150 на двигатель ЯМЗ -236, изготовлении газопроводных труб, как круглого так и профильного видов. Калиновский "Агромаш" в 2008 году увеличил прибыль на 128 тыс. грн. по сравнению с 2007 годом – до 133 тыс. грн., увеличив чистый доход на 11,42% или на 0,702 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 6,850 млн. грн.