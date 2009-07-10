В Тернопольской области производство мяса сократилось

В Тернопольской области за 6 месяцев 2009 года производство мяса всеми категориями хозяйств сократилось на 9% (2,6 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 26,8 тыс. т.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА.

“Раньше люди за сданный молодняк получали дотацию в размере 2,9 грн./кг за КРС и 2,15 грн./кг за свинью. В этом же году дотация на КРС составляет 1 грн., и то ее не выплачивают, на свиней дотацию вообще в бюджете не заложили”, – объяснил падение объемов производства мяса О. КОЛЯСА. По его словам, выплачивать дотацию за сданный крупный рогатый скот обещают с конца лета - начала осени, если в бюджете будут деньги.

Замначальника отдела животноводства отметил, что когда были дотации, в области был бум на сдачу скота. “Как только животное набирало 330 кг, его сразу сдавали на забой. Теперь же многие люди не сдают скот, ожидая повышения цен, а также чтобы скот набрал больше веса”, – объяснил О. КОЛЯСА.