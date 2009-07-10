Fozzy Group откроет три супермаркета «Сільпо»

Fozzy Group 10-11 июля т.г. откроет три супермаркета «Сільпо» в Одессе, Полтаве и Тернополе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в Полтаве откроется первый супермаркет сети «Сільпо» на территории ТРЦ «Киев». Торговая площадь магазина – 1700 кв. м.

В Тернополе откроется второй супермаркет сети «Сільпо». Новый магазин расположен в ТРЦ «Подоляны». Супермаркет занимает площадь 5 тыс. кв. м.

В Одессе откроется 19-й супермаркет сети, торговой площадью 800 кв. м.

Справка УНИАН. Торговая сеть «Сільпо» – сеть продовольственных супермаркетов в Украине. Супермаркет «Сільпо» – это магазин самообслуживания, ассортимент которого насчитывает до 20 тыс. наименований продуктов питания и сопутствующих товаров в зависимости от величины торговой площади магазина.

Fozzy Group развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy, «магазины у дома» «Фора» и «Буми», аптеки «Будь здоровий», фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», персональная электроника «Ringoo».

Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group – Нежинский консервный завод, птицефабрика ООО ПКФ «Варто». Ресторанный бизнес – чешские ресторации «У хромого Пола» и «Старомак», рестораны Prad-A-Café и Liquor.