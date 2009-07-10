В Тернопольской области количество птицы увеличилось

В Тернопольской области в 1-м полугодии 2009 года количество птицы увеличилось на 4% и составило 5,39 млн. штук.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА, в хозяйствах населения насчитывалось 4,69 млн. штук птицы (+3%), на птицефабриках – 770 тыс. штук (+10%).

По его словам, количество птицы у населения возросло потому, что люди начали меньше покупать поросят из-за их подорожания, а кормов имелось достаточное количество и их нужно было использовать. “На птицефабриках же увеличение количества птицы можно объяснить повышением спроса на птицу”, – сказал О. КОЛЯСА.

По его данным, количество произведенных яиц в 1-м квартале 2009 года уменьшилось на 0,3% до 208,6 млн. шт. “На птицефабриках продолжается смена поколений – на смену старым курам, продуктивность которых уменьшилась, взяли молодняк, а он в надлежащем количестве начнет нестись с сентября-октября”, – объяснил замначальника отдела животноводства.