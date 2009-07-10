Производство молока на Тернопольщине упало

В Тернопольской области в 1-м полугодии 2009 года производство молока всеми категориями хозяйств сократилось на 1,3 тыс. тонн (0,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 193,4 тыс. т.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА. “Несмотря на уменьшение количества коров увеличивается их продуктивность. Прошлый год был урожайным, поэтому было хорошее обеспечение кормами. А в этом году погодные условия способствуют росту трав, то есть скот тоже нормально питается на пастбищах”, – сказал О. КОЛЯСА.

Он отметил, что в 1-м полугодии 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях в среднем одна корова дала 2,191 тыс. кг молока. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2008 года вырос на 35,6%, сообщил замначальника отдела животноводства.