Крымские аграрии собрали 1 млн. тонн зерна

Аграрии Крыма собрали 1 миллион тонн зерна нового урожая, сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады автономии Алла ГОРЕВА.

Крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО, премьер автономии Виктор ПЛАКИДА и постоянный представитель Президента в Крыму Леонид ЖУНЬКО поздравили хлеборобов «с большой трудовой победой». «Этот успех достигнут в непростой экономической ситуации и сложных погодно-климатических условиях», - отметили чиновники.

Глава крымского парламента добавил: этот год начался с отсутствия дождей, потом были апрельские ночные заморозки, затем «прекращение подачи воды из Северо-Крымского канала для полива полей - у государства не нашлось денег, чтобы оплатить ее закачку».

А.ГРИЦЕНКО также заявил, что если в минувшем году крымским аграриям из Государственного бюджета Украины было выделено 228 млн. грн., то в этом - только 20 млн. грн.

Согласно оперативным данным крымского Министерства аграрной политики, от сельхозпредприятий автономии, которые ведут уборку ранних зерновых культур, на тока Крыма поступило более 1 млн. 1 тыс. тонн зерна.

Всего в автономии из имеющихся 674,7 тысяч гектаров зерновых уже убран урожай на более чем 65% площадей. Средняя урожайность по автономии составляет 22,6 центнера зерна с гектара, добавила А.ГОРЕВА.