В Николаевской области обесточено 47 населенных пунктов

В Николаевской области в результате дождей с грозами, местами с градом и усилением ветра до 20 м/с во второй половине дня 9 июля было обесточено 47 населенных пунктов в 9 районах (Веселиновском, Вознесенском, Доманевском, Баштанском, Березанском, Жовтневом, Новобугском, Очаковском, Снигиревском).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по данным ОАО ЭК “Николаевобленерго”, в результате осложнения погодных условий отключено электроснабжение 30 фидеров, 415 трансформаторных подстанций, обесточено 20 автоматических телефонных станций, без электросвязи осталось 20 населенных пунктов.

В настоящее время, по оперативной информации, на территории Березанского, Доманевского и Жовтневого районов зарегистрированы случаи падения деревьев, разрушения зданий и сооружений нет, частично повреждены кровли и элементы конструкций 52 зданий (жилые дома, учебные заведения, предприятия) и повреждены сельскохозяйственные культуры на площади 445 га.

В пострадавших районах области созданы оперативные штабы и группы, выясняющие степень повреждений и подсчитывающие убытки, нанесенные стихийным бедствием.