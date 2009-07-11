В сельских хозяйствах Донецкой области продолжается сбор ранних зерновых культур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА, по состоянию на 10.07.2009 г. в области собраны ранние зерновые на площади 85,3 тыс. га, валовой сбор составляет 221,7 тыс. тонн при урожайности 26 центнеров с гектара.

В том числе озимая пшеница собрана с 67,2 тыс. га, валовой сбор - 172,7 тыс. тонн при урожайности 25,7 центнеров с гектара. Яровой ячмень собран на площади 2,4 тыс. га, валовой сбор достиг 4,7 тыс. тонн при урожайности 19,6 центнеров с гектара.