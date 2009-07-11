Аграрии Полтавщины собрали 134,5 тыс. тонн зерновых

Аграрии Полтавской области собрали около 134,5 тыс. тонн зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель Главного управления агропромышленного развития Полтавской областной государственной администрации.

По его данным, по состоянию на 10 июля т.г. обмолочено 34,7 тыс. гектаров, в том числе 19,4 тыс. га озимой пшеницы, 13,7 га озимого ячменя, 0,2 тыс. га ярого ячменя, 1,5 тыс. га гороха и 1,6 тыс. га рапса.

Средняя урожайность озимового ячменя - 43,4 ц/га, озимой пшеницы 36,5 ц/га; ярого ячменя - 34,4 ц/га, гороха - 21,5 ц/га и рапса 18,6 ц/га.

Напомним, уборка зерновых в Полтавской области началась 25 июня.