Аграрии Донецкой области обеспечены топливом на 76%

В сельхозпредприятиях Донецкой области для проведения уборочных работ в июле (по состоянию на 9 июля) имеется 9,3 тыс. тонн дизельного топлива, что на 76% обеспечивает потребность аграриев для сельхозработ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, для проведения весенне-полевых работ у хозяйств также имеются в наличие - бензина 3 тыс. тонн, дизельных смазочных масел 0,45 тыс. тонн.

В то же время, в облгосадминистрации отметили, что для проведения уборочных работ в июле месяце текущего года сельхозпредприятиям региона необходимо 12,2 тыс. тонн дизельного топлива, бензина - 4,8 тыс. тонн, 0,3 тонн дизельного масла.