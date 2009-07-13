155 сел в 7 областях остались без электричества

В ночь на 13 июля в результате осложнения погодных условий, в частности, сильного дождя и шквалистых порывов ветра, в семи областях произошло обесточивание 155 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остаются: в Киевской – 56 н.п., Черниговской – 35 н.п., Херсонской – 19 н.п., Кировоградской – 18 н.п., Черкасской – 16 н.п, Житомирской – 9 и Одесской – 2 н.п.

Электричество восстанавливают аварийные бригады облэнерго. Координацию осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.