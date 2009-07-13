Кабмин выделил 432,4 млн. грн. на ряд проектов в АПК

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 1 июля 2009 г. №776-р «О выделении средств Стабилизационного фонда для поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе» распорядился выделить из Стабфонда 432,4 млн. грн. на ряд проектов в АПК. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства.

Документом предусмотрено выделение Минагрополитики за счет средств Стабилизационного фонда по направлениям, определенным в пункте І ч. І ст. 76 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год”, 432 млн. 380 тыс. грн. для поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе. Средства предусматривается выделить, в частности, на безвозвратной основе в сумме 38 млн. 818 тыс. грн. для: проведения государственных выставочных мероприятий в сфере агропромышленного комплекса - 9 млн. грн.; на оздоровление и отдых детей работников агропромышленного комплекса - 10 млн. грн.; для государственной поддержки сельскохозяйственной совещательной службы - 5 млн. грн.; на погашение кредиторской задолженности, которая возникла в 2008 году, в частности по бюджетным программам частичной компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства – 2 млн. 642 тыс. грн.; на удешевление стоимости страховых премий (взносов), фактически уплаченных субъектами аграрного рынка, - 12 млн. 176 тыс. грн.

На возвратной основе в сумме 393 млн. 562 тыс. грн. по таким направлениям, как поддержка отдельных проектов в агропромышленном комплексе, в частности, для финансирования мероприятий по операциям финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники.

Документом определено, что указанные средства Стабилизационного фонда используются в соответствии с утвержденным Кабмином Порядком.

Кроме того, документом поручено Минфину выделить ассигнования в объеме 432 млн. 380 тыс. грн., определив источником покрытия указанных расходов поступления от целевого размещения государственных ценных бумаг.