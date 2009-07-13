В Крыму поголовье птицы увеличилось на 2,1%

По данным , в Крыму в хозяйствах всех категорий на 1 июля 2009 г. поголовье птицы всех видов составило 12,2 млн. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

по сравнению с аналогичной датой 2008 г. поголовье птицы увеличилось на 254,2 тыс. голов, или 2,1%.

В сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности в указанный период отмечен рост поголовья птицы на 3,7%. Поголовье птицы, содержащееся в хозяйствах населения, увеличилось на 0,2%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в хозяйствах всех категорий на 1 июня 2009 г. поголовье птицы всех видов составило 11592,0 тыс. голов. По сравнению с аналогичной датой 2008 г., поголовье птицы увеличилось на 6%.