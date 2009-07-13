В Донецкой области поголовье КРС уменьшилось на 9%

По всем категориям хозяйств Донецкой области (по состоянию на начало июля 2009 года) насчитывается 180,4 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 9% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития обладминистрации. Согласно сообщению, в том числе, по всем категориях хозяйств насчитывается 77,5 тыс. голов коров, что на 7% меньше, чем было на начало июля 2008 года и 32,3 тыс. голов овец и коз, что на 3% меньше прошлогоднего. Свиней насчитывается 334,9 тыс. голов, что на 29% больше, чем было в начале июля прошлого года.

Также в облгосадминистрации отметили, что на начало июля текущего года по сельскохозяйственным предприятиям поголовье крупного рогатого скота составляет 91,5 тыс. гол., что на 7% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, в том числе коров - 34,1 тыс. гол. (на 7% меньше).