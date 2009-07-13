Птицефабрика "Тернопольская" сократила производство на 39%

Крупнейший производитель яиц в Тернопольской области ОАО “Птицефабрика Тернопольская” в І полугодии уменьшил объемы производства на 39% или на 14,5 млн. штук - до 25,5 млн. штук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА.

Уменьшение объемов производства он объяснил тем, что на предприятии в прошлом году не подготовили молодняк, который уже должен был нестись на смену старшему поколению, производительность которого с возрастом уменьшается. Количество птицы на предприятии в І полугодии сократилось на 8,5% - до 256 тыс.

Вместе с тем, на теребовлянськом ООО “Захидподукт”, по данным О. Коляси, количество птицы за 6 месяцев увеличилось в 1,8 раз - до 210 тыс. штук, а количество яиц – в 2,1 раза – до 22,7 млн. штук. Черткиевска птицефабрика в І полугодии нарастила количество птицы на 30% – до 131 тыс. штук, вместе с тем, предприятие уменьшило объемы производства яиц за отчетный период на 8% – до 4,6 млн. штук.