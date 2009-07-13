Нужно пересмотреть новый ГОСТ на пшеницу

Аграрии Крыма недовольны новым национальным стандартом на пшеницу и не собираются продавать государству зерно по убыточным для себя ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя Совета министров Крыма Николай КОЛИСНИЧЕНКО сегодня на совещании в Симферополе заявил, что в автономии выращен хороший урожай с высоким уровнем клейковины и белка, однако, если продавать зерно в соответствии с новым ГОСТом, то аграрии окажутся в проигрыше. «Учитывая, что в этом году засуха, у нас получилась пшеница щуплая. Согласно введенному ГОСТу, вся пшеница получится нестандартная, это почти миллион тонн хлеба. Как будет распоряжаться государство этой пшеницей, тоже понятно. Оно у нас возьмет за копейки. как нестандартный хлеб, и вывезет за границу как хлеб высокого качества по белку, по клейковине. Кто на этом наживется? Конечно, не труженики села», – подчеркнул вице-премьер.

Н.КОЛИСНИЧЕНКО заявил, что поднимал этот вопрос 1 июля в Кабинете министров, и премьер Юлия ТИМОШЕНКО «дала поручение срочно разобраться и оставить хотя для Крыма стандарты прошлогодние», однако до сих пор ничего не изменилось. «Приехала комиссия, три дня здесь (в Крыму) работала, уехала, пообещав разобраться. Прошли две недели, ничего не сделано», – сказал вице-премьер.

Участвовавшие в совещании сельхозпроизводители автономии заявили, что лучше «придержат» пшеницу, чем будут продавать ее по убыточным ценам. В Совмине не против такого подхода. «(Мы рекомендуем) пока положить (пшеницу) на хранение там, где есть возможность: или это свои складские помещения, или искать варианты более дешевых элеваторов», – сказал Н.КОЛИСНИЧЕНКО.

Аграриям даны и другие рекомендации. «Мы рекомендовали им брать зерно, которое пойдет на посевную этого года под урожай следующего, вторая задача – передавать зерно в структуры Крыма – «Крымхлеб», «Крымпротребсоюз», городским и районным властям – для обеспечения хлебом населения. Третья задача – рассчитаться с населением за землю», – заявил заместитель главы Совмина.

В ходе совещания стало известно, что особо «горячие головы» готовы в знак протеста рассыпать пшеницу по дорогам.

Как сообщалось, в новом маркетинговом году начинает действовать новый стандарт на пшеницу, которым меняется подход к классификации зерна и делению его на продовольственное и фуражное.