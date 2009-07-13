«Нибулон» планирует начать производство колбас

ООО "Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» (г. Николаев), один из крупнейших производителей и операторов рынка сельхозпродукции, планирует начать производство колбас. Об этом сообщил собственник компании «Нибулон» Алексей ВАДАТУРСКИЙ в интервью газете «Дело», опубликованном сегодня.

«Мы планируем в ближайшее время начать производить натуральные колбасные изделия. Купили животноводческий комплекс в Житомирской области. Осенью прошлого года приобрели мясокомбинат», - сообщил А.ВАДАТУРСКИЙ.

По его словам, торговая марка еще не создана, «но это будут быстрицкие колбасы — нашего Быстрицкого филиала в Житомирской области».

При этом он добавил, что компания имеет собственное комбикормовое и мельничное производства, а также свиноводство и племенное скотоводство.

Справка УНИАН. «Нибулон» - один из крупнейших в Украине сельхозпроизводителей, крупнейший экспортер зерновых. Компания имеет 36 производственных подразделений в 10 регионах Украины, владеет зерноперегрузочным терминалом в Николаеве, а также владеет или является акционером 15 линейных элеваторов.

Площадь обрабатываемых земель составляет около 70 тыс. га.