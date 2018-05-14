Украина и мировые агрорынки: что нас ждет в настоящем и будущем

Наверное, не нужно лишний раз повторять, чего стоит более полуторамиллиардное позитивное сальдо внешней торговли продукцией агропромышленного комплекса, достигнутое Украиной на протяжении первых пяти месяцев 2009 года. В нынешних условиях сельское хозяйство превратилось из величественно-патетического спутника "колыбели нации" в неплохой инструмент зарабатывания денег для страны, которая поняла, наконец, что значит потеря внешних стимулов роста в условиях кризиса.

Достигнутый результат, в первую очередь, обеспечен за счет растениеводческой отрасли, которая сгенерировала ряд рекордов в новейшей истории Украины. Это и рекордный урожай зерна (53,3 млн. тонн), рекорд производства масличных культур – 10, 3 млн. тонн и как следствие – рекорды по экспорту зерна (почти 25 млн. тонн) и подсолнечного масла (ожидается экспорт 2 млн. тонн). Именно зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки одновременно с продукцией молокоперерабатывающей промышленности стали основным источником валютных поступлений от АПК с урожая 2008 года. Не удивительно, что власть с оппозицией начали соревноваться – чья заслуга больше в прошлогодних показателях, оставив за скобками тот факт, что производством занимаются не политики, а аграрии.

Зерновые рекорды не слишком порадовали последних ценами реализации (минимум предыдущего маркетингового года для фуражного зерна составлял 100 долл. США за тонну, а в текущем сезоне минимум на рынке ячменя уже преодолен и тенденция удешевления продолжается), зато подкрепили амбиции управленцев.

Если украинские должностные лица скромно, но настойчиво заговорили о масштабном вкладе Украины в преодоление мирового продовольственного кризиса, их российские коллеги пошли дальше, выдвинув идею создания зернового ОПЕК в составе России, Украины и Казахстана. Более чем годовое обсуждение этого предложения закончилось тем, что всех желающих попросили предоставить идеи относительно возможных принципов работы зернового картеля.

Зерно сегодня и завтра

Тем не менее, 2008/2009 маркетинговый год без сомнения стал прорывом для СНГ-шной тройки на мировом рынке зерна. Украина, Россия и Казахстан суммарно обеспечили "лишь" 2,3% производства зерновых культур, но при этом дали почти 20% мирового экспорта, а по ячменю и пшенице доля экспорта составляла, соответственно, 24% и 27%.

Украина, благодаря высокому прошлогоднему урожаю, снова вошла в число стран-лидеров зернового рынка. Так, в 2008/09 маркетинговом году, экспортировав свыше 12,5 млн. тонн пшеницы, Украина заняла шестое место среди крупнейших экспортеров, пропустив перед собой Соединенные Штаты, ЕС, Россию, Канаду и Австралию. В сезонах 2002/03 и 2005/06 гг. Украина занимала 7 место с объемом около 6,5 млн. тонн, что также считалось неплохим результатом.

Еще более поражающие результаты были на рынке ячменя. В сезоне 2008/09 Украина закрепилась в статусе экспортера №1 в мире, поставив на зарубежные рынки свыше 6,3 млн. тонн. В целом, Украина имеет наилучшие позиции именно на рынке ячменя. За последние семь лет она не выходила из числа первой пятерки экспортеров, при этом на протяжении трех сезонов была экспортером №1. Также в 2008/09 МГ Украина заняла 4 место среди экспортеров кукурузы с объемом 5,2 млн. тонн.

Между тем, 2009 год относительно внешних условий для растениеводческой отрасли стал почти полной противоположностью предыдущему. Крайне низкие цены вместо ценовых максимумов, финансовый голод вместо инвесторов и кредитов, государственная поддержка преимущественно на словах вместо неплохой бюджетной поддержки в 2008 году. Так же и погода приобщилась к общему негативу, подморозив, подсушив и залив посевы на протяжении одного сезона производства.

Ожидаемый урожай зерна на уровне 40-43 млн. тонн в таких условиях – далеко не наихудший результат, на который можно было бы рассчитывать. Однако, это значит, что экспорт снизится до 17 млн. тонн, а доля Украины в мировом экспорте пшеницы, по данным USDA, упадет с 9,5 до 4,1%, по ячменю - с 32,5 до 26,1%, по кукурузе – с 8,3 до 4,9%. И именно нестабильность поставок является одним из основных факторов, который не позволяет удерживать рынки сбыта, а для того, чтобы их в очередной раз возобновить, придется предлагать сравнительно низкие цены.

Если же говорить о среднесрочных перспективах, то хотим мы этого или нет, сельское хозяйство коммерциализируется. Публичные компании, которые обрабатывают десятки и сотни тысяч гектаров земли – признак нынешней Украины. Современная техника и технологии, сильные команды менеджеров, получение доходов за счет ряда звеньев продуктовой цепочки (вертикальная интеграция) становятся признаками многих из этих компаний. Если в одиночных случаях дискуссия уже ведется не на уровне "покупать комбайн или нет", и даже не на уровне "покупать комбайн из СНГ или дальнего зарубежья", а о том, покупать комбайн с кондиционером или без, значит - проблематика постепенно отходит от "выживания" и становится на траекторию "развития". Кризис, безусловно, приостановил этот процесс, но не остановил.

Об овощах и животноводстве…

Следует отметить также, что и экспорт овощей является для Украины достаточно перспективным. Несмотря на то, что в 2008 году было экспортировано этой продукции только на 82 млн. долл., мы можем значительно нарастить продажи моркови, лука, огурцов и капусты, а также субпродуктов, например, томатной пасты. Особенно привлекательным для Украины является рынок Европейского Союза, в котором недавно были значительно смягчены требования к внешнему виду овощей, на которые будет выдаваться разрешение на продажу.

Растениеводческая и животноводческая отрасли в Украине почти всегда работают на противостоянии. Когда производители зерна получают высокие цены, животноводство – рост себестоимости при неидеальных среднеотраслевых технологиях. Поэтому вторая половина 2008 года со сравнительно низкими ценами на корма в животноводстве пошла на то, чтобы компенсировать потери предыдущих периодов.

Характерно, что если в апреле 2008 года падение поголовья свиней до соответствующего месяца предыдущего года составляло свыше 20%, то уже в июне 2009 года оно в годовом измерении выросло на 6%. Подобные тенденции, но с несколько меньшей амплитудой, происходят и в других отраслях животноводства. Но чтобы наверстать потерянное, тем более после несколько иррационального антиинфляционного мясного импорта 2008 года, необходимо время. Поэтому сейчас более интересным является вопрос, насколько уменьшатся объемы импорта мяса в Украину, и только после этого стоит вести разговор о масштабном экспорте.

Тем не менее, традиционно Украина экспортировала значительные объемы говядины, которая занимала более 90% в структуре экспорта. В последние годы объемы экспорта сокращаются, и опять же – за счет говядины. Так, если в 2007 году Украина экспортировала около сорока тыс. тонн мяса, в том числе 34,4 тыс. тонн говядины, то уже в 2008 году общий объем экспорта составлял 25,4 тыс. тонн, в том числе 17 тыс. тонн говядины. В нынешнем году ожидается последующее снижение экспорта говядины, в связи с ее дефицитом на рынке, но можно ожидать и рост экспорта мяса птицы.

Подобная тенденция роста доли экспорта мяса птицы достаточно четко прослеживается на протяжении 2006-2008 гг., при этом сокращается доля свинины и говядины, хотя говядина до сих пор составляет основу заграничных поставок.

Так, в 2008 году экспорт мяса птицы увеличился на 65% - до 8,4 тыс. тонн. И экспорт становится достаточно актуальной темой именно для птицеводов в условиях, когда внутренний рынок по этому виду мяса близок к насыщению.

Более масштабный экспорт мяса сдерживает направленность товаропотоков в страны СНГ, а процесс выхода на новые рынки, в первую очередь европейский, нуждается в достаточно больших усилиях не только на уровне бизнеса, но и на уровне государства, чтобы доказать, что система безопасности и качества продукции удовлетворяет требовательные европейские нормы.

В июне 2009 года ряд производителей мяса птицы был проинспектирован представителями соответствующего директората Европейской комиссии и, при позитивных выводах, может получить необходимые разрешения на экспорт в ЕС уже в этом году.

При условии предоставления разрешения на экспорт мяса в ЕС Украина может поставить за год в Европу, как минимум, 10 тыс. тонн мяса птицы и 5 тыс. тонн говядины на сумму около 30 млн. долл. США.

К тому же, начало экспорта в ЕС может стать толчком к увеличению инвестиций в отечественную отрасль животноводства, что приостановит спад производства говядины, и позволит в дальнейшем наращивать производство мяса птицы. В зависимости от конъюнктуры рынка в последующие годы объемы экспорта говядины и мяса птицы могут расти с постепенным развитием экспортного потенциала и по свинины.

Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир Лапа, Елизавета Святкивская, Андрей Товстопят (для УНИАН)