Astrum: Кабмин может поддержать аграриев

Выделение Кабинетом министров Украины средств на ряд проектов АПК должно поддержать производителей сельскохозяйственной продукции в течение осенней посевной кампании.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.

По его словам, в осенний период одним из основных факторов успешного завершения полевых работ является количество и качество техники. «В настоящее время большинство существующих сельхозмашин устарели и морально, и физически, что влияет на показатели урожая», - отметил аналитик.

Как считает Е.ОКША, государственное финансирование должно позитивно повлиять и на украинских производителей сельскохозяйственной техники. Они выиграют от дополнительных заказов в период финансового кризиса, объяснил аналитик.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 1 июля 2009 г. №776-р «О выделении средств Стабилизационного фонда для поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе» распорядился выделить из Стабфонда 432,4 млн. грн. на ряд проектов в АПК.

Средства предусматривается выделить, в частности, на безвозвратной основе в сумме 38 млн. 818 тыс. грн. для: проведения государственных выставочных мероприятий в сфере агропромышленного комплекса - 9 млн. грн.; на оздоровление и отдых детей работников агропромышленного комплекса - 10 млн. грн.; для государственной поддержки сельскохозяйственной совещательной службы - 5 млн. грн.; на погашение кредиторской задолженности, которая возникла в 2008 году, в частности по бюджетным программам частичной компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства – 2 млн. 642 тыс. грн.; на удешевление стоимости страховых премий (взносов), фактически уплаченных субъектами аграрного рынка, - 12 млн. 176 тыс. грн.

На возвратной основе предусматривается выделить 393 млн. 562 тыс. грн. по таким направлениям, как поддержка отдельных проектов в агропромышленном комплексе, в частности, для финансирования мероприятий по операциям финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники.