Продажа потребтоваров в Крыму сократилась

В Автономной Республике Крым объем продаж потребительских товаров в сети розничной торговли и ресторанного хозяйства, на организованных и неформальных рынках за январь-июнь 2009 года составил 7,8 млрд. грн., что на 13% меньше, чем в январе-июне 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в первом полугодии предпринимателями-физическими лицами в розничной торговой сети и на рынках Крыма продано потребительских товаров на 4,3 млрд. грн., из них 0,5 млрд. грн. составила реализация сельскохозяйственной продукции. Предприятия ресторанного хозяйства реализовали продукции в январе-июне на 282 млн. грн., что по сравнению с январем-июнем прошлого года меньше на 13%.

В среднем за месяц продажа потребительских товаров на одного жителя автономии составила 663 грн.