В шести районах Луганщины завершен сбор озимого ячменя

В Луганской области хозяйства Антрацитовского, Краснодонского, Марковского, Миловского, Новоайдарского, и Славяносербского районов на сегодняшний день уже завершили сбор озимого ячменя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации Сергей ХВОРОСТЯНЕНКО.

По его словам, в целом по области убрано 85% посевных площадей ячменя, средняя урожайность 28,6 ц/га.

Кроме того, хозяйства области, по состоянию на 13 июля, собрали ранние зерновые с 22% посевных площадей. Намолочено 229,7 тыс. тон зерна, из них свыше 200 тыс. тон озимой пшеницы. Средняя урожайность пшеницы составляет 25,4 ц/га. На сегодня наибольшая урожайность зафиксирована в Свердловском районе – 31,9 ц/га.

В этом году по расчетам хозяйств область должна собрать 1 млн. 300 тыс. тонн зерна, из них 800 тыс. тонн пшеницы.