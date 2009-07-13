Винницкая ОГА ввела 20% ограничение рентабельности аренды

Винницкая областная государственная администрация ввела ограничение рентабельности в размере 20% на услуги по предоставлению в аренду торговых помещений для реализации продовольственных и непродовольственных товаров в регионе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник главы Винницкой ОГА Ирина КОШЕЛЬНИК.

Она сказала, что в области с сегодняшнего дня установлен норматив рентабельности в размере не выше 20% за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования на территории торговых объектов, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

И.КОШЕЛЬНИК отметила, что Винницкая облгосадминистрация также обязала районные госадминистрации принять меры по недопущению роста цен на аренду торговых помещений (площадей) в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Помощник главы Винницкой ОГА добавила, что ограничение рентабельности аренды торговых площадей введено с целью стабилизации цен на потребительском рынке области и усиления борьбы с монопольными проявлениями в условиях финансово-экономического кризиса.

Как сообщал УНИАН, Винницкая областная государственная администрация в декабре 2008 года ограничила торговые надбавки на продукцию общественного питания, которая реализуется в учебных заведениях региона.