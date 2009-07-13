Калиновский "Агромаш" планирует удвоить производство

Калиновский "Агромаш" в этом году планирует увеличить производство более чем в 2 раза. Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на 2009 год планируется увеличить объем производства товарной продукции и выполненных услуг на 120%.

В сообщении отмечено, что увеличение объемов производства товарной продукции планируется не за счет увеличения стоимости, а за счет увеличения количества. На предприятии также планируется создать отдел маркетинга для создания возможности реализации собственной продукции.

За период 2008 года на предприятии было заключено договоров на общую сумму 7,991 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Калиновский "Агромаш" в 2008 году увеличил прибыль на 128 тыс. грн. по сравнению с 2007 годом – до 133 тыс. грн., увеличив чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 11,42% или на 0,702 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 6,850 млн. грн

Справка УНИАН. ОАО "Калиновское районное предприятие "Агромаш" расположено в Калиновке Винницкой области и занимает площадь 4,06 га. Предприятие специализируется на ремонте узлов и агрегатов тракторов типа Т-150, переоборудованию тракторов Т-150 на двигатель ЯМЗ -236, изготовлению газопроводных труб, как круглого так и профильного видов. Контрольным пакетом акций предприятия владеет физический лицо, которому принадлежит 52,8% акций.