Кировоградские аграрии намолотили 445 тыс. тонн зерна

По состоянию на 12 июля, аграрии Кировоградской области собрали ранние зерновые культуры на площади 142,8 тыс. га или 20% от плана, уже обмолочено 445 тыс. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель руководителя Кировоградской областной администрации Виктор ДЕМЧЕНКО.

По его словам. средняя урожайность пшеницы в области составляет 31,3 центнера с 1 гектара земли.

«По нашим прогнозам, мы не добираем до запланированных 2,5 млн. тонн. Сегодня можно говорить об урожае в 1,8 млн. тонн ранних зерновых. Причина - нестабильные погодные условия. Зерно находится в состоянии полной зрелости, но уборочной кампании мешают обильные осадки на территории области в последние дни. В некоторых районах ветра и дожди наклонили пшеницу к земле, но у нас в наличие есть необходимая уборочная техника», - подчеркнул В. ДЕМЧЕНКО.

Он также сообщил, что осадки негативно повлияли на посевы гороха: культура начала осыпаться. В то же время В.ДЕМЧЕНКО отметил стопроцентную обеспеченность аграриев области комбайнами и горюче-смазочными материалами.