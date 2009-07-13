Кировоградские аграрии намолотили 445 тыс. тонн зерна
По состоянию на 12 июля
По состоянию на 12 июля, аграрии Кировоградской области собрали ранние зерновые культуры на площади 142,8 тыс. га или 20% от плана, уже обмолочено 445 тыс. тонн зерна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель руководителя Кировоградской областной администрации Виктор ДЕМЧЕНКО.
По его словам. средняя урожайность пшеницы в области составляет 31,3 центнера с 1 гектара земли.
«По нашим прогнозам, мы не добираем до запланированных 2,5 млн. тонн. Сегодня можно говорить об урожае в 1,8 млн. тонн ранних зерновых. Причина - нестабильные погодные условия. Зерно находится в состоянии полной зрелости, но уборочной кампании мешают обильные осадки на территории области в последние дни. В некоторых районах ветра и дожди наклонили пшеницу к земле, но у нас в наличие есть необходимая уборочная техника», - подчеркнул В. ДЕМЧЕНКО.
Он также сообщил, что осадки негативно повлияли на посевы гороха: культура начала осыпаться. В то же время В.ДЕМЧЕНКО отметил стопроцентную обеспеченность аграриев области комбайнами и горюче-смазочными материалами.