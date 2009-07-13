Цены на товары в Крыму выросли

В первом полугодии текущего года цены и тарифы на товары и услуги в Автономной Республике Крым возросли на 10,6%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно информации управления, в том числе продукты питания подорожали на 10,2% (в 1-м полугодии 2007 г. продукты питания возросли в цене на 6,0%, 2008 г. - на 24,1%). С начала года среди продовольственных товаров рост цен наблюдался на овощи - 26,1%, фрукты - 24,8%, сахар, мед, джем, шоколад и кондитерские изделия - 22,5%, безалкогольные напитки - 22,4%, рыбу и рыбопродукты - 10,9%, мясо и мясопродукты - 8,9%, хлеб и хлебопродукты - 6,0%, масло растительное и жиры - 5,6%. Одновременно снижение цен зафиксировано на молоко, творог, яйцо – на 7,1%, в том числе молоко свежее подешевело на 3,0%, яйцо - на 33,9%.

Среди непродовольственных товаров и в сфере услуг рост цен и тарифов отмечен на: услуги здравоохранения - 25,2%, транспорт - 16,3% (в т.ч. услуги по эксплуатации личного транспортного средства подорожали на 31,0%, покупка транспортных средств - 16,6%, транспортные услуги - 5,8%), предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - 11,6%, услуги культуры и отдыха - 10,4%, услуги ресторанов и гостиниц - 9,3%.