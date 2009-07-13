Аграрии Крыма испытывают трудности с водой

Крым испытывает сложности с поливом сельскохозяйственных культур из-за того, что украинские власти в этом году выделили средства на оплату электроэнергии для перекачки воды на уровне прошлого года, хотя электричество подорожало в несколько раз.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе председатель Республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Шевкет АСАНОВ заявил, что автономия уже израсходовала годовой лимит средств.

«Дефицит госбюджета на электроэнергию по Госводхозу составляет 86,3 миллиона гривен, из них крымские водохозяйственные организации не получают 39,9 миллиона гривен - это те деньги, которые необходимы, чтобы подать днепровскую воду во все наши районы. Плюс к этому 6,7 миллионов гривен не хватает на электроэнергию Северо-Крымскому каналу. Исходя из этого дефицита, мы годовой лимит своих средств на электроэнергию исчерпали к концу июня», - сказал Ш. АСАНОВ.

Пока вода по Северо-Крымскому каналу движется самотеком, а отдельные сельхозпроизводители оплачивают перекачку воды для полива за счет собственных средств.

«Практически мы работаем над ситуацией, когда вода кончилась, мы день изыскиваем средства, находим их здесь, внутри (в Крыму), перебрасывая то финансирование, которое положено нашей водной системе, с одной ветки канала на другую», - сказал в свою очередь заместитель председателя Совета министров Крыма Николай КОЛИСНИЧЕНКО.

Он сообщил, что поднимал данный вопрос в Кабинете министров. «Были даны команды Юлией Владимировной (ТИМОШЕНКО) запустить всю систему, не приостанавливать полив сельскохозяйственных культур. Это не выполняется!» - заявил Н.КОЛИСНИЧЕНКО.

Он также добавил, что возникли трудности с водообеспечением феодосийско-судакского направления. «В летнее время, когда такая жара, оставить население без воды, - это просто преступление», - возмутился зампредседателя Совмина.