Спиртзаводы Винницкой области сократили производство

В январе-июне 2009 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 1,93 тыс. дал спирта, что на 8,3% или на 0,17 млн. дал меньше, чем в январе-июне 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

Он отметил, что в июне, по сравнению с маем, производство спирта предприятиями Винницкой области увеличилось на 8% или на 35 тыс. дал – до 469 тыс. дал. По сравнению с июнем прошлого года в июне 2009 года производство спирта увеличилось на 34,5% или на 120,4 тыс. дал.

В частности, в январе-июне Немировский спиртзавод увеличил производство спирта на 10% или на 85,8 тыс. дал по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 936,8 тыс. дал.

Кроме того, в июне 2009 года приостановили производство 3 спиртзавода, а с начала года продолжают не вырабатывать спирт 2 спиртзавода.

В.ЧЕРНИЙ также добавил, что сокращение производства с начала года состоялось из-за дефицита сырья и дефицита оборотных средств.

Справка УНИАН. Государственное объединение "Подольеспирт" объединяет 14 государственных спиртовых заводов Винницкой области. "Подольеспирт" входит в состав государственного концерна спиртной и ликероводочной промышленности "Укрспирт".