Ресурс зерна Кировоградщины составит 150 тыс. тонн

В этом году для формирования регионального ресурса Кировоградской области с общего рынка будет снято 150 тыс. тонн зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Кировоградской областной администрации Виктор ДЕМЧЕНКО.

По его словам, в области расположены 53 сертифицированных элеватора и зернохранилища, которые могут одновременно принять более 2 млн. тонн зерна. «По обеспеченности зерновыми складами и элеваторами Кировоградская область лидирует в Украине. Наша задача – максимально использовать преимущество», - отметил В. ДЕМЧЕНКО.

Он также сообщил, что областная власть в этом году планирует возобновить активную реализацию оптовых партий зерна через торги на аграрных биржах. «Внебиржевое движение зерна будут контролировать правоохранительные органы», - подчеркнул заместитель губернатора.

По его словам, на сегодня в области хранится около 230 тыс. тонн зерна прошлогоднего урожая, из них запасы продовольственной пшеницы составляют 42,4 тыс. тонн.