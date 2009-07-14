Зубков: Россия продолжит снижать квоты на импорт мяса

Россия продолжит политику постепенного снижения квот на импорт мяса, заявил в Тюменской области первый вице-премьер РФ Виктор Зубков.

Он отметил, что срок действия соглашения, предусматривающего квотирование поставок мяса, истекает в 2009 г., "но здесь больших революций не будет". "Мы будем проводить политику некоторого снижения квот и сохранения пошлин, но они не должны быть запретительными, чтобы резко не отразиться на ценах", - сказал В.Зубков.

Он подчеркнул, что параметры снижения квот будут основаны на внутренних балансах производства и потребления мясной продукции, передает «Агро Перспектива».