Египет опубликует черный список импортеров пшеницы

Египетская Палата зерноперерабатывающей промышленности намерена официально обнародовать список недобросовестных египетских импортеров, которые периодически нарушают правила и ругуляции, сложившиеся в данном сегменте рынка.

Ранее правительство было вовлечено в споры с компанией-импортером по поводу качества поставленной пшеницы и аутентичности сопроводительной документации. После этого вышло правительственное решение о создании нового контролирующего органа в сфере закупок зерна.

Напомним, атаке критики подверглось качество российской пшеницы, первая партия которой была отгружена в Сафаге в середине мая. После этого правительство не только приняло ряд мер по усилению контроля качаства поставляемого зерна, но и предположило, что требования некоторых импортеров действительно превышают общепринятые стандарты, передает «Агро Перспектива».