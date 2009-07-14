В России уже намолочено 11 млн. тонн зерна

На 13 июля в России намолочено 11 млн. тонн зерна, из них 4 млн. - это Краснодарский край, 3,5 млн. - Ставропольский край и Ростовская область - 2,5 млн. тонн. Об этом 13 июля на заседании президиума правительства Российской Федерации заявила глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник, сообщает правительственная пресс-служба.

По словам министра, урожайность в среднем составила 32,7 ц/га. "Цель по уборке выше прошлого года на 7%, что, прежде всего, связано с более высоким обеспечением сельскохозяйственных организаций техникой, горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями и кредитными ресурсами, а также благодаря своевременной поддержке государства по субсидированию процентной ставки, снижению цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения", - заявила Е.Скрынник.

Она также подчеркнула, что прогнозный план получения 85 млн. тонн зерна Министерство сельского хозяйства подтверждает, "и это как раз тот объем, который необходим для решения внутренних вопросов и возможности поддержать экспортный потенциал страны".

В свою очередь премьер-министр РФ Владимир Путин обратился к главе Минсельхоза с просьбой своевременно организовать интервенции на зерновом рынке, передает АПК-Информ.