Миргородский завод «Калинка» начал производить питьевую воду

Миргород (Полтавская обл.). ЗАО «Миргородский завод продтоваров «Калинка» (Полтавская обл.) начало производство и реализацию питьевой воды «Росы Миргородщины».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель правления предприятия Елена ЛАЗЕБНАЯ сообщила журналистам, что данная продукция отвечает всем требованиям украинского законодательства в сфере здравоохранения.

"Вода, поднятая из недр земли, проходит сначала три степени механической очистки от твердых крупно- и мелкодисперсных взвешенных частиц и проходит процесс абсорбции на угольном фильтре для удаления посторонних примесей газов. Избыток растворенных минеральных солей из питьевой воды выделяется с помощью осмосной установки. Пятой стадией очистки воды является обеззараживание ее ультрафиолетовыми лампами. Новое современное оборудование закуплено в Бельгии и Канаде", - сообщила Е.ЛАЗЕБНАЯ.

Заместитель главного врача Миргородской районной санитарной эпидемиологической станции Николай ГАВРИЛЕНКО заявил, что химический состав питьевой воды «Росы Миргородщины» не больше, мг/дм3: хлориды (СL-) – 250, кальций (Са-) - 100, минерализация - 500.

По словам Е.ЛАЗЕБНОЙ, вскоре в магазинах города и всей Украины появится бутылированная вода «Росы Миргородщины» всей ассортиментной линейки. Это будет сильногазированная, средне-, слабогазированная и негазированная вода в емкостях 0,5, 1, 1,5, 3, 6 и в 18,9 куб. дм.

Справка УНИАН. ЗАО “Миргородский завод продтоваров “Калинка” является правопреемником государственного предприятия “Миргородский пищевой комбинат”.

“Калинка” специализируется на выпуске минеральной воды, а также производстве соусов.

На его территории в 1974 году была пробурена скважина, вода из которой была включена как лечебно-столовая вода “Миргородская №2” сначала в республиканский стандарт, а теперь – и в государственный стандарт Украины.